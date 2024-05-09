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"Подвергал насилию 10 лет": жена советника посла в ОАЭ оказалась в кризисном центре Астаны

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Карина Мамаш
Карина Мамаш. Фото: instagram.com/korgau_astana

Жена советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаша Карина Мамаш находится в кризисном центре Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на благотворительную организацию "Коргау".

"Жена советника посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаша Карина Мамаш опубликовала в социальных сетях информацию, о том, что ее супруг систематически в течение десяти лет подвергал ее насилию. Также 5 мая дипломат избил Карину и ее старшую сестру, которая приехала к ней в гости. В публикации она обратилась за помощью.

В данный момент Карина Мамаш вернулась домой в Казахстан с сестрой и детьми", - говорится на странице кризиcного центра "Коргау" в Instagram.

Как отметили в благотворительной организации, в аэропорту Карину встретили близкие подруги, но туда же приехали и родственники супруга. Испугавшись за своих детей, девушка обратилась в кризисный центр.

"В данный момент она размещена с сестрой и детьми в Кризисном центре, где ей оказывается помощь и услуги психолога, юриста", - говорится в сообщении центра.

Напомним, несколько дней назад казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре.

"На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - заявила женщина на видео.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097890-podvergal-nasiliyu-10-let-zhena-sovetnika-posla-v-oae-okazalas-v-krizisnom-centre-astany/

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