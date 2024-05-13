В Алматы переводчик не явился на суд из-за задержки зарплаты

Сегодня в СМУС Алматы прошло очередное заседание по делу об убийстве 6-летней девочки. Однако на заседание не являлся переводчик, заявив, что ему задерживают зарплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что одним из подозреваемых по делу об убийстве 6-летней Лизы Пылаевой является садовник Уктаб Махмудов. Он пользуется услугами переводчика.

Однако на сегодняшнее судебное заседание он не явился. Судья объяснил, что переводчик отказался участвовать в судебном заседании, поскольку ему задерживают заработную плату с марта 2024 года.

"В связи с тем, что им задерживают оплату за услуги, они решили с сегодняшнего дня не участвовать. Суд считает, что это - проявление неуважения к суду и неисполнение своих обязанностей. Он не может ставить нам такие условия", - сообщил судья Бахытжан Бакирбаев.

Также судья добавил, что переводчик должен был заранее уведомить суд, а не с утра ставить условия. К следующему судебному заседанию будет решен вопрос об ответственности переводчика, сказал судья. Подсудимого Махмудова допрашивать сегодня не будут.

Напомним, в середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").