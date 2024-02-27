"Обещала выгодно продать квартиру": несколько павлодарцев остались без жилья

Несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. Подозреваемая в мошенничестве задержана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в ходе специальных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали жительницу Павлодара. Ее подозревают в совершении на территории региона нескольких фактов мошенничества, связанных с незаконным переоформлением недвижимости.

"Как установлено, в период с 2021 по 2023 годы подозреваемая находила жертв из социально уязвимых слоев населения и обещала им выгодно продать квартиру, чтобы владельцы могли получить денежную прибыль и другую квартиру. Однако, продав недвижимость, не возвращала оговоренную сумму, оставляя последних без жилья", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В настоящее время проводится расследование по факту мошенничества в крупном размере. В полиции зарегистрировано более 10 эпизодов. Подозреваемая содержится под стражей.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее сообщалось, что сразу 11 заявлений было подано в полицию Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. Стражи порядка задержали 31-летнюю подозреваемую. По данным следствия, с ноября 2023 года она публиковала на сайте фейковые объявления об аренде недвижимости.

В начале года стало известно, что житель области Абай смог обмануть людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам, убеждая в необходимости внесения первоначального взноса. Люди вкладывали от 2 до 13 млн тенге. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.