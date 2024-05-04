Полицейские устроили близ Алматы погоню за угнанным авто

Полицейские Алматинской области задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в угоне BMW. Задержанный находился в наркотическом опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматинской области задержан 21-летний подозреваемый в угоне автомобиля. Его задержали прямо на трассе Алматы - Оскемен.

"В Алматы неизвестный, согласно ориентировке, совершил угон автомашины BMW и скрылся, выехав за границу мегаполиса. Патрульным полицейским удалось засечь угнанную иномарку, которая на большой скорости двигалась в направлении города Қонаев.

Организовав преследование, стражи порядка Алматинской области на 19-м километре (трассы - прим. ред.) Алматы - Оскемен вынудили водителя остановиться и произвели его задержание", - сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Сообщается, что задержанный находился в наркотическом опьянении. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Кроме этого, у задержанного не нашли каких-либо документов, дающих право на управление автотранспортом.

Стражам порядка пришлось водворить изъятый автомобиль на спецстоянку, а подозреваемого доставили в ближайшее управление полиции. По данному факту было начато уголовное разбирательство.

Всего с начала года, по данным полиции области, стражами порядка разыскано 36 числившихся в угоне автомашин, и все они возвращены законным владельцам. По 16 фактам материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним, в январе в Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо.

В Астане на 20 суток арестовали мужчину за то, что он, будучи пьяным и не имея водительских прав, угнал служебное авто охранного агентства. Сотрудники фирмы прибыли на вызов, а вот машину оставили заведенной и со включенными проблесковыми маячками. В это время пьяный житель столицы, увидев автомобиль, решил на нем доехать домой.

Также в столице автомастер решил покататься на автомобиле клиента в пьяном виде и совершил ДТП. Мужчина задержан по факт угона.

Водитель из Павлодара и вовсе забыл, где припарковал свой автомобиль. Он переполошил полицейских, так как решил, что транспортное средство угнали. По вызову павлодарца прибыли четыре экипажа полиции. Они и обнаружили авто в соседнем дворе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Карагандинской области об угоне своего авто его владелец узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.

Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.