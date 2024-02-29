Пьяный астанчанин угнал служебное авто с "мигалками"

В Астане на 20 суток арестовали мужчину за то, что он, будучи пьяным и не имея водительских прав, угнал служебное авто охранного агентства, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Столичные полицейские задержали 31-летнего жителя Астаны за угон автотранспорта.

По данным МВД, ночью в охранное агентство поступил вызов по факту драки в кафе. Сотрудники агентства прибыли на место на служебном Lada Granta.

Они зашли в кафе, а вот автомобиль оставили заведенным, и со включенными проблесковыми маячками.

"В это время пьяный посетитель вышел из кафе, и, увидев автомобиль, решил на нем доехать домой. Однако, проехав 20 метров, он совершил наезд на припаркованную автомашину Hyundai Sonata.

За управление автотранспортом в состоянии опьянения, угонщика, не имеющего права управления, водворили в спецприемник для адмарестованных на 20 суток", – сообщили стражи порядка.

Ранее сообщалось, что полицейского уволили за ДТП в состоянии опьянения в Алматы. В отношении него начато расследование.

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Добавим, что согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

При этом согласно части 6 той же статьи, те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на 20 суток.