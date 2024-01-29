Угон авто попал на видео в Актобе: машину бросили, израсходовав топливо

В Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо, передает портал "Мой город".

Портал со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона сообщает, что угон авто марки ВАЗ-2114 со двора многоэтажного дома зафиксировали камеры видеонаблюдения, изучив которые, стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Актобе, ранее уже отбывавший наказание за аналогичные преступления.

Пропавшее авто полицейские нашли на территории кемпинга в Айтекебийском районе.

"Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что машину угнал, чтобы доехать в соседнюю область, но оставил ее после того, как закончилось топливо", – говорится в публикации.

По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что в Карагандинской области об угоне своего авто его владелец узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.

Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительном сговору; неоднократно; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.