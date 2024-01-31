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Решил покататься и попал в ДТП: автомастера в Астане заподозрили в угоне авто клиента

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Мужчина вскрывает замок автомобиля
Угон автомобиля. Иллюстративное фото: vm/Getty Images

В Астане автомастер подозревается в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчина задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

По информации пресс-службы департамента полиции, в Астане задержан 44-летний мужчина, причастный к угону автомобиля "Toyota Vitz", стоимостью 3 млн тенге.

"Владелец передал автомобиль знакомому мастеру для ремонта. Тот, находясь в состоянии опьянения и решив покататься, угнал транспортное средство, на котором в этот же день совершил дорожно-транспортное происшествие. Полицейскими подозреваемый был задержан и заключен под стражу", - говорится в сообщении полиции в Instagram.

По данным следствия, угонщик ранее был лишен права управления транспортным средством и привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.

В настоящее время по факту угона и вождения без прав в отношении угонщика возбуждено два уголовных дела.

Ранее мы писали о том, что стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО. По данным следствия, в автоугоне был изобличен 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев.

Накануне в Алматы полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Mercedes-Benz. Момент угона попал на видео.

Также в Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо.

В Карагандинской области об угоне своего авто его владелец и вовсе узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058434-reshil-pokatatsya-i-popal-v-dtp-avtomastera-v-astane-zapodozrili-v-ugone-avto-klienta/

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