Решил покататься и попал в ДТП: автомастера в Астане заподозрили в угоне авто клиента
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В Астане автомастер подозревается в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчина задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.
По информации пресс-службы департамента полиции, в Астане задержан 44-летний мужчина, причастный к угону автомобиля "Toyota Vitz", стоимостью 3 млн тенге.
"Владелец передал автомобиль знакомому мастеру для ремонта. Тот, находясь в состоянии опьянения и решив покататься, угнал транспортное средство, на котором в этот же день совершил дорожно-транспортное происшествие. Полицейскими подозреваемый был задержан и заключен под стражу", - говорится в сообщении полиции в Instagram.
По данным следствия, угонщик ранее был лишен права управления транспортным средством и привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.
В настоящее время по факту угона и вождения без прав в отношении угонщика возбуждено два уголовных дела.
Ранее мы писали о том, что стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО. По данным следствия, в автоугоне был изобличен 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев.
Накануне в Алматы полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля марки Mercedes-Benz. Момент угона попал на видео.
Также в Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне авто. По версии следствия, он хотел уехать на машине в другой регион, но бросил ее, израсходовав топливо.
В Карагандинской области об угоне своего авто его владелец и вовсе узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058434-reshil-pokatatsya-i-popal-v-dtp-avtomastera-v-astane-zapodozrili-v-ugone-avto-klienta/