Два человека выбежали из подозрительной машины при виде полицейских в Темиртау

В Карагандинской области об угнанном авто его владелец узнал от полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых во время патрулирования территории, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Темиртау наряд батальона патрульной полиции нес службу в одном из районов города.

Около двух часов ночи, следуя по маршруту, полицейские на проспекте Металлургов обратили внимание на легковой автомобиль, небрежно припаркованный возле многоквартирного дома. Они остановились возле подозрительной машины, из салона которой вдруг выбежали два человека.

"Полицейские задержали убегавших - мужчин в возрасте 28 и 29 лет. Выяснилось, что данные граждане находились в недавно угнанном ими автомобиле. Злоумышленники колесили по городу, пока не кончилось горючее. После чего, заметив полицейских, попытались скрыться", - рассказали в МВД.

Владелец транспортного средства узнал об угоне, когда о произошедшем преступлении ему сообщили полицейские. Ведется досудебное расследование по факту неправомерного завладения автомобилем.

Отметим, что согласно ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Восточно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, оставленного для ремонта на СТО. Им оказался сотрудник станции, который к тому же находился в нетрезвом состоянии.

А в Астане автомобиль угнали во время потасовки. По данным полиции, во время драки мужчина заметил ключи в замке зажигания и завладел машиной, скрывшись в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело.