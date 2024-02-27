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Павлодарец забыл, где оставил авто, и переполошил полицейских (видео)

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Стражи порядка во дворе в Павлодаре
Полицейские. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре мужчина вызвал полицейских, решив, что его авто угнали. Стражи порядка обнаружили легковушку в нескольких метрах от предполагаемого места пропажи, передает NUR.KZ.

Видео с места событий опубликовали в Instagram. На кадрах видно, как во дворе по адресу Чокина, 38/5 стоят четыре экипажа полиции, а сами сотрудники при этом что-то ищут.

Учитывая такое количество стражей порядка в обычном дворе, пользователи Сети задались вопросом, что же именно произошло.

Ситуацию, которая попала на видео, прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"В полицию обратился мужчина, заявив, что его автомашина угнана. При отработке полицией установлено, что авто было припарковано в соседнем дворе. Мужчина от дальнейших разбирательств отказался", - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Павлодаре за подложные регистрационные государственные номерные знаки арестовали водителя Toyota Land Cruiser, а также лишили его прав на год. Сообщалось, что в рамках ОПМ на штрафстоянку загнали почти 100 автомобилей за различные правонарушения.

А в начале февраля в Павлодарской области провели рейд для выявления водителей, установивших на свои автомобили светодиодные, ксеноновые и LED-лампы. За подобную замену предусмотрена ответственность с наложением штрафа.

В прошлом году в Темиртау группа подростков сымитировала угон автомобиля, оттолкав его к соседнему дому. В отношении их родителей приняли меры. Разобраться в произошедшем правоохранителям помогло видеонаблюдение, установленное во дворе дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063203-pavlodarets-zabyl-gde-ostavil-avto-i-perepoloshil-politseyskih-video/

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