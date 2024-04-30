За премии несуществующим работникам осудили бухгалтеров школы в Астане

В Астане осуждены бухгалтера школы за хищение бюджетных средств. Общий ущерб государству составил свыше 130 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, в Астане по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств.

"На протяжении семи лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину.

Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге. Сообщалось также, что в целом по городу были выявлены хищения бюджетных средств в школах на сумму свыше 330 млн тенге. При этом сразу 160 млн из них похитили только в одной из школ Бостандыкского района.

В марте сообщалось, что в Павлодаре директора одной из школ подозревают в присвоении 2,5 млн тенге за счет фиктивного трудоустройства специалиста. Материалы были переданы в Антикор.

Также в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозревались в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору они занимались хищением госденег, выделяемых на заработную плату.

В феврале сообщалось, что в Жанакорганском районе Кызылординской области работники сферы образования осуждены за хищение более 1 млрд тенге.

А в конце февраля в Актобе главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге.