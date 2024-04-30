Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

За премии несуществующим работникам осудили бухгалтеров школы в Астане

Опубликовано:

Изолятор временного содержания
Изолятор временного содержания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане осуждены бухгалтера школы за хищение бюджетных средств. Общий ущерб государству составил свыше 130 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, в Астане по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств.

"На протяжении семи лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину.

Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге. Сообщалось также, что в целом по городу были выявлены хищения бюджетных средств в школах на сумму свыше 330 млн тенге. При этом сразу 160 млн из них похитили только в одной из школ Бостандыкского района.

В марте сообщалось, что в Павлодаре директора одной из школ подозревают в присвоении 2,5 млн тенге за счет фиктивного трудоустройства специалиста. Материалы были переданы в Антикор.

Также в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозревались в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору они занимались хищением госденег, выделяемых на заработную плату.

В феврале сообщалось, что в Жанакорганском районе Кызылординской области работники сферы образования осуждены за хищение более 1 млрд тенге.

А в конце февраля в Актобе главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093558-za-premii-nesushchestvuyushchim-rabotnikam-osudili-buhgalterov-shkoly-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.