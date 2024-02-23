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Главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге в Актобе (видео)

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Суд в Актобе
Суд в Актобе. Кадр из видео: t.me/antikornews

Судом №2 Актобе оглашен приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии №55. В рамках превентивных мер судебный процесс прошел в открытом режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, к процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления, отделов образования, в том числе директоры, бухгалтеры, педагогический состав из 403 городских и районных школ Актюбинской области.

"Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере. На протяжении 8 лет он незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.

Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе за хищение бюджетных миллионов судят бухгалтера одной из городских школ. Адвокат обвиняемого заявлял, что его подзащитный не преступник, а нуждающийся в лечении от игровой зависимости человек.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062673-glavnogo-buhgaltera-shkoly-osudili-za-hischenie-svyshe-400-mln-tenge-v-aktobe/

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