Уголовное дело завели на директора школы в Павлодаре

В Павлодаре директора одной из школ подозревают в присвоении 2,5 млн тенге за счет фиктивного трудоустройства специалиста, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе прокурорской проверки было выявлено грубое нарушение закона.

"Установлен факт присвоения директором одной из школ Павлодара 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства работника", - пояснили в прокуратуре.

Материалы переданы в Антикоррупционную службу, проводится досудебное расследование по ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Кроме того, как показала проверка, камеры видеонаблюдения в школах Павлодара функционируют без записи, отсутствует доступ к видеоархивам и выход на пульт Центра оперативного управления полиции.

"Данные недоработки подлежали исправлению в 2023 году в рамках проекта Smart City Pavlodar, который до сих пор не реализован в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что местными исполнительными органами в отношении поставщика ведется исковая работа.

По всем установленным фактам приняты меры прокурорского надзора.

Отметим, что по ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В феврале директора детского сада в Астане осудили за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад детей.

А в Алматы вынесли приговор в отношении директора и бухгалтеров общеобразовательной школы №122 за хищение более 240 млн тенге. Как установил суд, бюджетные деньги похищались путем перечисления заработной платы на счета "мертвых душ" и начисления сверхустановленной заработной платы на карточные счета осужденных.