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Более 1 млрд тенге похитили работники сферы образования в Кызылординской области

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Школьный класс
Школа. Иллюстративное фото: Natalia Bodrova / Getty Images

В Жанакорганском районе Кызылординской области работники сферы образования осуждены за хищение более 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Как сообщается на официальном сайте Антикора, 7 февраля Жанакорганским районным судом оглашен приговор в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Жанакорганского района", главного бухгалтера ГУ и бухгалтеров 24 школ.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме свыше 1 млрд тенге", - отметили в ведомстве.

Приговором суда руководителю и главному бухгалтеру ГУ назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы, одному из бухгалтеров школ - 7 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 5 лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и иных организациях.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявили Туркестанской области.

Прокуратурой области начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района". Сообщается, что сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.

Также в незаконном присвоении вверенного имущества заподозрили бухгалтеров отдела образования Келесского района, которые в период с 2021 по 2023 годы вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках. Сумма ущерба государству составила более 400 млн тенге.

В Северо-Казахстанской области задержали руководителя отдела образования Тимирязевского района по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн тенге. По данным Антикора, взятка была дана за беспрепятственное подписание акта выполненных работ.

В начале года в Атырауской области в отношении руководителя отдела образования Жылыойского района началось досудебное расследование по факту получения взятки. Санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060745-bolee-1-mlrd-tenge-pohitili-rabotniki-sfery-obrazovaniya-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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