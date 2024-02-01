Бухгалтеров отдела образования арестовали по подозрению в хищении 530 млн тенге

В Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратурой области начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района".

"В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц, путем изменения анкетных данных сотрудников школы, занимались хищением государственных денег в особо крупном размере, выделяемых на заработную плату", - подчеркнули в прокуратуре.

На сегодняшний день сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.

Управлением досудебного расследования прокуратуры области трое подозреваемых были водворены в изолятор временного содержания. В последующем с санкции суда их арестовали на два месяца.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями ст.201 УПК", - отметили в надзорном органе.

Напомним, в январе факты хищения в сфере образования в особо крупном размере были выявлены Департаментом АФМ по Туркестанской области. Сумма ущерба государству составила более 400 млн тенге. В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры отдела образования Келесского района.

А в Алматинской области бухгалтер Уйгурской центральной районной больницы была осуждена на семь лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге. Женщина перечислила эти деньги на свой счет.

Ранее стало известно, что главный бухгалтер школы год начисляла себе зарплату выше предусмотренной штатным расписанием. В итоге она начислила себе 46 млн тенге незаконным путем. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы.