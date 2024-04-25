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Наркопритон ликвидирован в жилом массиве в Алматы

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Полицейские выявили наркопритон
Полицейские выявили наркопритон. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержан мужчина, который подозревается в организации наркопритона в своей квартире. Наркопритон ликвидировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, наркопритон был выявлен и ликвидирован в жилом массиве Алматы.

"Один из жителей Ауэзовского района в своей квартире организовал притон, с предоставлением помещения для употребления героина.

В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде", — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Сегодня стало известно, что в Акмолинской области тренеру по лыжному спорту, работавшему в ДЮСШ, вынесли приговор за распространение наркотиков в особо крупном размере. Тренеру назначено 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале полиция выявила лабораторию и наркопритон в одной из квартир жилого дома в Кентау. Задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков.

Полицейские ранее также провели спецоперацию, в ходе которой накрыли нарколабораторию в селе в Алматинской области. Был задержан 33-летний местный житель - его водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления наркотических средств.

В области Ұлытау был пресечен региональный наркоканал. В результате были задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемые в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Проводится досудебное расследование.

А в Астане задержали подозреваемых в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. По данным полиции, при обыске были обнаружены и изъяты рекламные наклейки наркотических магазинов и наклейки, пропагандирующие сбыт наркотических средств. Отмечается, что они были приобретены через Telegram-канал. По данному факту возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091146-narkopriton-likvidirovan-v-zhilom-massive-v-almaty/

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