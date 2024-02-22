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МВД и КНБ провели спецоперацию в Туркестанской области (видео)

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Следственные действия в квартире в Кентау
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полиция выявила лабораторию и наркопритон в одной из квартир жилого дома в Кентау. Задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, сотрудники по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ и прокуратурой установили двух подозреваемых в сбыте наркотиков.

"При обыске в доме одного из подозреваемых в Кентау обнаружена нарколаборатория и притон для употребления наркотиков. Также изъяты два флакона с опием, пакет марихуаны, средства для приготовления наркотиков и обрез ружья", - отметили в МВД.

Подозреваемые оказались ранее судимыми жителями городов Кентау и Туркестан. По данным полиции, один из задержанных состоит на учете как приверженец деструктивного религиозного течения.

Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. Подозреваемые арестованы.

Ранее полицейские провели спецоперацию, в ходе которой накрыли нарколабораторию в селе в Алматинской области. Был задержан 33-летний местный житель - его водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления наркотических средств.

В области Ұлытау был пресечен региональный наркоканал. В результате были задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемые в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Проводится досудебное расследование.

А в Астане задержали подозреваемых в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. По данным полиции, при обыске были обнаружены и изъяты рекламные наклейки наркотических магазинов и наклейки, пропагандирующие сбыт наркотических средств. Отмечается, что они были приобретены через Telegram-канал. По данному факту возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062429-mvd-i-knb-proveli-spetsoperatsiyu-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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