Крупный наркоканал пресек КНБ в Ұлытау

В области Ұлытау пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как рассказали в пресс-службе Комитета Нацбезопасности в Telegram, департамент КНБ по области Ұлытау пресек канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах.

В течение января были задержаны 4 жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

"При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемых взяли под стражу.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.