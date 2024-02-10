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Крупный наркоканал пресек КНБ в Ұлытау

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Найденные наркотические вещества
Наркотические вещества. Фото: t.me/knbgov_kz

В области Ұлытау пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как рассказали в пресс-службе Комитета Нацбезопасности в Telegram, департамент КНБ по области Ұлытау пресек канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах.

В течение января были задержаны 4 жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

"При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемых взяли под стражу.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060259-kilogrammy-narkotikov-v-bolshih-paketah-nashli-sotrudniki-knb-v-kvartire-v-oblasti-ulytau/

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