"Около 100 млн тенге на черном рынке": спецоперацию провели в Алматинской области

Нарколаборатория действовала в селе в Алматинской области. Полицейские провели спецоперацию, в ходе которой задержали 33-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков обнаружили на территории села Косозен в Алматинской области. 17 февраля полицейские провели спецоперацию.

По данному факту начато досудебное расследование по незаконному изготовлению наркотических средств. А во время спецоперации был задержан 33-летний местный житель – его водворили в изолятор временного содержания.

Полицейские обыскали помещение и пристройки – оттуда был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Экспертная проверка выявила, что вещество является мефедроном общим весом 3 кг 840 гр.

"Таким образом, полицейские не допустили распространения 1500 разовых доз наркотика, стоимость которых на черном рынке составила бы около 100 млн тенге", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Кроме того, стражи порядка нашли 40 штук стеклянной посуды с наслоениями, семь канистр с химической жидкостью и другие приборы, необходимые для приготовления наркотических средств.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного срока.