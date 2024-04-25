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Детского тренера осудили за сбыт наркотиков в Акмолинской области

Опубликовано:

Детского тренера задержали с наркотиками
Задержание тренера. Кадр из видео: polisia.kz

В Акмолинской области тренеру по лыжному спорту, работавшему в ДЮСШ, вынесли приговор за распространение наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, незаконно реализовывал наркотические средства тренер по лыжному спорту ДЮСШ Аршалынского района.

При перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе он был задержан сотрудниками полиции. При обыске его автомашины в багажнике обнаружены и изъяты 4 пакета с гашишем общим весом более 39 кг", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, мужчина совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей их реализации (п.3 ч.3 ст.297 УК РК).

Вина подсудимого доказывалась протоколом обыска его автомашины и изъятия пакетов с наркотическим средством, заключениями экспертов, протоколом осмотра сотового телефона с зафиксированными звонками, записями видеокамер и другими материалами дела. Также вина мужчины подтверждалась показания свидетелей, которые регулярно приобретали у него наркотики для личного пользования.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие у мужчины малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда тренеру назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Напомним, в начале сентября прошлого года полицейские и сотрудники СОБР на трассе Астана - Караганда вблизи терминала села Жибек Жолы задержали 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов Акмолинской области, который занимался обучением детей лыжному спорту. В багажном отсеке его автомобиля была обнаружена картонная коробка, внутри которой лежали четыре полиэтиленовых пакета с гашишем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090978-detskogo-trenera-osudili-za-sbyt-narkotikov-v-akmolinskoy-oblasti/

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