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"Наклейки приобретали через Telegram": подозреваемых в рекламе и сбыте наркотиков задержали в Астане (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане задержаны подозреваемые в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. При обыске у них найдены наклейки магазинов и свертки с веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемые в рекламе и сбыте наркотиков, как сообщает информационный медиапортал МВД, задержаны в Астане при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Заслон". Были установлены двое граждан, у которых при обыске обнаружены и изъяты 24 рекламные наклейки наркотических магазинов и реклама сбыта наркотических средств.

"В ходе обыска по месту жительства изъято 13 полиэтиленовых свертков с веществом порошкообразной консистенции серо-зеленого цвета со специфическим запахом и рекламная продукция.

У второго задержанного мужчины обнаружены и также изъяты наклейки, пропагандирующие сбыт наркотических средств (30 штук) и приспособления для употребления запрещенных веществ в виде "лампочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наклейки были приобретены через Telegram-канал.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Сами задержанные водворены в ИВС.

В начале ноября сообщалось о том, что в ВКО стражи порядка задержали 23-летнего парня, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики".

В начале февраля по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 26-летний житель Алматинской области. Сообщается, что в квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки Мерри нашли 430 расфасованных пакетиков. Изъятое вещество оказалось мефедроном общим весом 978 грамм и общей стоимостью примерно 36 млн тенге.

Также в феврале в области Ұлытау был пресечен канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах. В течение января были задержаны 4 жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых "марок" наркотика ЛСД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060538-nakleyki-priobretali-cherez-telegram-podozrevaemyh-v-reklame-i-sbyte-narkotikov-zaderzhali-v-astane-video/

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