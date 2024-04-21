Информацию об изнасиловании девочки в ЖК Алматы прокомментировали в полиции

В мессенджерах распространяется информация об изнасиловании девочки в одном из ЖК Алматы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Информация касательно изнасилования девочки размещена в Telegram-канале Kozachkov offside. Автор поста утверждает, что инцидент произошел в одном из ЖК Алматы в субботу.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении полиции.

В январе сообщалось, что 17 января была изнасилована девочка в Астане. Позже в МВД сообщили, что полиция задержала четверых несовершеннолетних.

Также мы писали, что пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. Четверо из них — несовершеннолетние. Процесс проходит в закрытом режиме.

В декабре глава МВД также подтвердил информацию, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

В Северо-Казахстанской области несовершеннолетнюю изнасиловали во время пьяного застолья. В преступлении подозревают гостей ее матери.