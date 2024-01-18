Изнасилование 13-летней девочки в Уральске: пять человек оказались на скамье подсудимых

Пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. Четверо из них - несовершеннолетние. Процесс проходит в закрытом режиме, передает "Мой город".

В ДП ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

По информации пресс-службы областного суда, дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам 13 декабря прошлого года.

В настоящее время оно рассматривается, однако процесс проходит в закрытом режиме в силу возраста пострадавшей и обвиняемых.

Всего на скамье подсудимых пять человек, четверо из которых - несовершеннолетние. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.120 УК РК "Изнасилование малолетней". Помимо этого их обвиняют в краже и грабежах.

Напомним, в июле 2023 года стало известно о групповом изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. В ДП ЗКО тогда пояснили, что преступление произошло 12 июня около часа ночи на съемной квартире. Сначала сообщалось, что в качестве подозреваемых проходят четыре человека - юноши 16 и 15 лет. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.120 УК РК "Изнасилование".

Позже появилась информация, что задержан и помещен под стражу пятый подозреваемый. Он на момент происшествия был совершеннолетним.

Добавим, что согласно ч.4 ст.120 УК РК изнасилование малолетней наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.