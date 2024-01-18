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Изнасилование 13-летней девочки в Уральске: пять человек оказались на скамье подсудимых

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Девочка сидит на ступенях, спрятав лицо
Девочка. Иллюстративное фото: AngiePhotos/Getty Images

Пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. Четверо из них - несовершеннолетние. Процесс проходит в закрытом режиме, передает "Мой город".

В ДП ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

По информации пресс-службы областного суда, дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам 13 декабря прошлого года.

В настоящее время оно рассматривается, однако процесс проходит в закрытом режиме в силу возраста пострадавшей и обвиняемых.

Всего на скамье подсудимых пять человек, четверо из которых - несовершеннолетние. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.120 УК РК "Изнасилование малолетней". Помимо этого их обвиняют в краже и грабежах.

Напомним, в июле 2023 года стало известно о групповом изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. В ДП ЗКО тогда пояснили, что преступление произошло 12 июня около часа ночи на съемной квартире. Сначала сообщалось, что в качестве подозреваемых проходят четыре человека - юноши 16 и 15 лет. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.120 УК РК "Изнасилование".

Позже появилась информация, что задержан и помещен под стражу пятый подозреваемый. Он на момент происшествия был совершеннолетним.

Добавим, что согласно ч.4 ст.120 УК РК изнасилование малолетней наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056232-iznasilovanie-13-letney-devochki-v-uralske-pyat-chelovek-okazalis-na-skame-podsudimyh/

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