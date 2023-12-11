Глава МВД сегодня в кулуарах мажилиса подтвердил информацию о том, что двух полицейских в Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети распространилась информация о том, что двух капитанов полиции подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Алматы. Журналисты попросили главу МВД Ержана Саденова подтвердить или опровергнуть данные сведения.

"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники – на сегодняшний день – совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест. На сегодняшний день проводится проверка", – сообщил министр Ержан Саденов.

Глава МВД также подтвердил, что, когда было совершено преступление, подозреваемые еще состояли в рядах органов внутренних дел.

Ранее полицейские Талдыкоргана задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка. Наряду с этим в интернете появилась информация о том, что в одной из школ Кызылординской области преподавателя заподозрили в насилии над учащейся.

В ноябре детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала два случая изнасилования несовершеннолетних в Алматинской области. В обоих случаях, по ее словам, идут следственные мероприятия.

Также в одном из вышеупомянутых происшествий фигурируют два сотрудника полиции – их заключили под стражу. По данному факту зарегистрированы два уголовных дела по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК.