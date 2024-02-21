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Девочку изнасиловали во время пьяного застолья с ее матерью в СКО

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Грустная девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

В Северо-Казахстанской области несовершеннолетнюю изнасиловали во время пьяного застолья. В преступлении подозревают гостей ее матери, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщил на межведомственном совещании по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних старший помощник прокурора Северо-Казахстанской области Виктор Найда, в регионе зафиксирован рост количества насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних на 30 процентов: с 9 случаев в 2022 году до 13 случаев в 2023 году. Есть случаи насилия уже и в новом году.

"По факту изнасилования несовершеннолетней 18 января 2024 года отдел полиции Тайыншинского района начал досудебное расследование по статье 120 части 3-1 УК РК. После очередного распития алкоголя гостями в своем доме несовершеннолетняя подверглась изнасилованию", - проинформировал Виктор Найда.

Прокурор подчеркнул, что в декабре прошлого года, то есть за месяц до происшествия, школа направляла в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате Тайыншинского района ходатайство о рассмотрении вопроса о лишении родительских прав матери, злоупотребляющей алкоголем.

"Однако из-за волокиты вопрос был рассмотрен только в январе текущего года, то есть уже после совершения преступления", - заключил Виктор Найда.

Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар задал вопрос заместителю акима Тайыншинского района Гульбаршин Батеновой, почему так получилось.

"По данной ситуации действительно поступил документ из школы, но по халатности секретарь комиссии в журнале регистрации не зарегистрировала его. В декабре мы рассматривали четыре дела, а по этой девочке из-за халатности секретаря пропустили", - ответила она.

В прокуратуре области подчеркнули, что в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних выявлены многочисленные нарушения.

"Анализ показал, что заседания комиссий проводятся зачастую формально, плановые мероприятия не исполняются, решения не содержат конкретных предложений по улучшению ситуации, рекомендации однотипны и их исполнение не контролируется. Факты, способствующие совершению правонарушений, комиссии не изучают, методики профилактики нарушений не разрабатывают", - констатировал старший помощник прокурора Северо-Казахстанской области Виктор Найда.

Указанные нарушения присущи всем комиссиям региона - как на областном, так и на районных уровнях.

Добавим, что согласно ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062194-devochku-iznasilovali-vo-vremya-pyanogo-zastolya-s-ee-materyu-v-sko/

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