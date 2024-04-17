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200 тыс. долларов в коробке: появились новые подробности по делу экс-замакима Шымкента

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Подсудимый - бывший замакима Шымкента
Максут Исахов в суде. Кадр из видео: otyrar.kz

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс над Максутом Исаховым, бывшим заместителем акима города. Были допрошены свидетели, передает Otyrar.kz.

На пятом судебном заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента проводился допрос двух свидетелей. Один из них отнес деньги в магазин, вторым свидетелем стала сотрудница продуктового, которая должна была якобы передать их получателю.

Свидетель Нурдаулет Ермахан находился в суде с адвокатом. Он отвечал на вопросы достаточно сухо. Сообщил, что мало помнит, просто выполнял просьбу своего одноклассника - родственника Исахова. В его задачу входило отнести коробку в магазин. О содержимом, как утверждает свидетель, он ничего не знал.

"Я зашел в магазин и спросил у продавщицы: "Вы Шолпан?" Она ответила: "Да", и я оставил коробку. Я не помню даже, какого цвета был пакет с коробкой. Я не знал, что было в этом пакете. Он был легкий. Я вообще не интересовался, что там. Меня попросили сделать и я сделал", - рассказал Нурдаулет Ермахан.

Свидетель пояснил, за оказанную услугу ему заплатили 200 тыс. тенге и попросили какое-то время побыть в Караганде и столице. Расходы на проживание обещали оплатить.

В Астане Нурдаулета задержали сотрудники Комитета национальной безопасности и отвели на допрос.

"В то время мой братишка должен был поступить в универ и я повез его в Алматы. Когда мы ехали в дороге, мне позвонили и сказали, чтобы меня пару дней не было в городе. Я оставил своего братишку в Алматы. Машину оставил на стоянке вместе со своим телефоном. Поехал дальше в Караганду, так как меня попросил Дихан. Меня встретили в Караганде, там был пару дней, и мне также оставили деньги на продукты. Я тогда ничего не понимал. После я решил вернуться в Шымкент, но по дороге меня встретил Дихан и сказал подождать пару дней", - сообщил Нурдаулет Ермахан.

После допроса Нурдаулета Ермахана свидетельствовать в суд пригласили сотрудницу продуктового.

Аида Тасболат рассказала: в магазин доставили посылку, она приняла ее - хозяйка разрешила. Спустя время нагрянула опергруппа. Начался досмотр. Второй свидетель также уверяла, что не знала о том, что в посылке была крупная сумма - 200 тыс. долларов.

"Сам пакет я не осматривала. Потому что там было видно, что внутри пакета есть что-то черное. Поэтому я поставила пакет с левой стороны кассы. Я думала, что посылку оставили для соседей, моя хозяйка сказала, чтобы я не трогала пакет. Уже примерно через полчаса в магазин приехали сотрудники КНБ, они вскрыли пакет и там были доллары. После меня допрашивали в здании КНБ", - пояснила Аида Тасболат.

Вопросы к свидетелю были и у самого Максута Исахова. Подсудимого интересовал досмотр места происшествия.

По версии следствия, за 200 тыс. долларов первый заместитель ДКНБ должен был закрыть дело в отношении бывшего чиновника, возбужденное по заявлению замдиректора ТОО "Старт-Строй" Егизбаева Жаркынбека, у которого Исахов якобы требовал 187 млн тенге за победу в конкурсе государственных закупок.

Напомним, 20 июля прошлого года сотрудники КНБ задержали заместителя акима Шымкента по подозрению в коррупционном преступлении. Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Суд в отношении Максута Исахова санкционировал арест.

В начале марта в Шымкенте по делу начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник не смог сдержать эмоций и прослезился.

Также стало известно, что он сам подал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска и вынес решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме. Дело было передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

На втором судебном заседании экс-заместитель акима города, обвиняемый в даче взятки, заявил о мести со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086241-200-tys-dollarov-v-korobke-poyavilis-novye-podrobnosti-po-delu-eks-zamakima-shymkenta/

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