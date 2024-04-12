Мать и ее любовник перекладывают вину за убийство 7-летней Миланы друг на друга

В ходе расследования уголовного дела подозреваемые в убийстве 7-летней Миланы из Павлодарской области постоянно давали разные показания. На очередном слушании в суде озвучили материалы уголовного дела, а также выслушали самих подсудимых, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области в ходе слушаний озвучил все допросы подозреваемых, даваемые ими в ходе досудебного расследования.

Мама Миланы не сразу указала на то, что именно ее любовник задушил дочь. Даже в ходе следственного эксперимента показала, как ударила девочку, а после якобы сосед просто вынес тело. Между тем позже уже четко описала происходящее именно с участием своего любовника.

"Я спросила у него: "Что будем делать?", но он, недолго думая, взял ремень и задушил Милану. Когда он отпустил ее, я прислонилась ухом к носу Миланы, она не дышала. Дальше стали думать, что делать, и решили спрятать. Он положил тело Миланы в погреб. Как стемнело, в этот же день он вынес ее. Куда он отнес ее, мне неизвестно", - озвучил показания обвиняемой судья.

Экспертизой установлено, что девочка умерла именно от удушья. Ее мать изначально указывала, что дочь ударила в затылок и после этого она упала и перестала дышать. На допросе в суде женщина настаивает, что убил дочь именно любовник.

Подсудимый, в свою очередь, в суде все отрицает. По его версии, Милана действительно застала их во время интима. После этого он просто ушел, вернулся спустя время, тогда-то мать девочки и рассказала, что убила дочь.

Женщина долго его умоляла спрятать тело и он согласился. В ходе допроса мужчина то и дело пытался очернить подсудимую. Указал, что все слышали, как она бьет детей, да и в целом морали якобы низкие.

"Я признаюсь в том, что я спрятал, а вот это то, что говорит обвиняемая, я не знаю, что она так говорит. Все знают прекрасно в отделении, в ауле, какая она женщина. Она женщина легкого поведения. Когда допрашивали моих коллег и тех, кто там рядом, они все признались, что у них был (интим - прим. авт.)", - сказал подсудимый в ходе допроса в суде.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась.

Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, стало известно, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости.

8 апреля приступили к главному судебному разбирательству, где подсудимый вину не признал.