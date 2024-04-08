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"Признаю, что выносил тело": обвиняемый в убийстве 7-летней девочки сделал заявление

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Суд в Павлодаре
Суд. Фото: NUR.KZ

Обвиняемый в убийстве 7-летней девочки в Павлодарской области сегодня заявил, что вину не признает. Мужчина уверяет, что лишь выполнил просьбу матери погибшей избавиться от тела ребенка, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области перешли к главному судебному разбирательству в отношении двух обвиняемых. Мужчина, который оказался любовником матери погибшей девочки, заявил, что не причастен к убийству.

"Частично я признаю, что выносил. У меня укрывательство и недонесение. Я пришел, когда она уже тело попросила меня спрятать", - сказал подсудимый.

Также мужчина просил провести заседания в закрытом режиме, поскольку в деле фигурирует информация о его интимной жизни. Однако суд в этом отказал.

Сегодня также прошел допрос свидетелей, среди них был отец убитой девочки. Мужчина отметил, что узнал о пропаже дочери от супруги 17 ноября ближе к 9 вечера. Подробности гибели позже ему стали известны от старшего сына.

"Увидел он, что супруга удар нанесла дочке. Говорит, что кулаком по спине, 4 удара. Он сказал, что она упала. Потом подошел обвиняемый и начал душить ее", - пояснил мужчина.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась.

Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, стало известно, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081072-priznayu-chto-vynosil-telo-obvinyaemyy-v-ubiystve-7-letney-devochki-sdelal-zayavlenie/

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