34-летнюю алматинку задержали по подозрению в крупном мошенничестве

В Алматы задержана 34-летняя женщина, которая, по версии полицейских, предлагала горожанам свою "помощь" в получении гранта на развитие бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

34-летнюю жительницу Алматы подозревают в том, что она предлагала горожанам безвозмездный грант от государства на бизнес.

Так, по версии полицейских, в своем кругу она распространила информацию, что у нее имеется возможность получить безвозмездный грант от государства на открытие бизнеса. А доверчивые граждане, в свою очередь, переводили незнакомке крупные суммы денег в виде вознаграждения за "услугу".

В настоящее время в полицию обратились пять обманутых алматинцев.

"Все указанные эпизоды объединены в одно производство по факту крупного мошенничества. Сейчас ведется работа по установлению других возможных фактов. Подозреваемая заключена под стражу", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Накануне мы писали, что сотрудница банка в Алматы попалась на уловку мошенников и отдала им 4 млн тенге и 10 тысяч долларов. Подозреваемые вскоре были задержаны.

Также в январе жители Туркестанской области потеряли 32 млн тенге, надеясь получить безвозмездный грант для реализации бизнес-идей и специальные выплаты от государства. Подозреваемый в мошенничестве задержан.

Жительница Шымкента надеялась получить государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге и за это заплатила злоумышленнице 200 тысяч тенге. Подозреваемая в мошенничестве была задержана полицией.

Ранее юриста одной из организаций задержали в Караганде по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 86 миллионов тенге. По данным полиции, мужчина обещал значительную прибыль на выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования.

Находчивые мошенники взяли на вооружение и искусственный интеллект, при помощи которого начали использовать голоса своих жертв для воплощения обмана.

Мы также писали, как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях.

Стоит отметить, что по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать "на крючок" мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.

Добавим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.