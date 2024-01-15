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32 млн тенге лишились казахстанцы в надежде получить гранты

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Банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

32 млн тенге потеряли жители Туркестанской области, надеясь получить безвозмездный грант для реализации бизнес-идей и специальные выплаты от государства. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, пострадавшими стали 15 жителей Шымкента и Туркестанской области.

"Мужчина, представляясь квалифицированным юристом, обещал доверчивым гражданам помощь в получении безвозмездного гранта для реализации бизнес-идей и специальных выплат от государства. Стоимость такой "услуги" варьировалась от 200 тысяч до 2,5 млн тенге", - сообщили в МВД.

Не дождавшись обещанного, потерпевшие обратились в полицию. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 32 млн тенге.

Оперативники криминальной полиции Шымкента в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемого в неоднократном мошенничестве. В настоящее время он находится под стражей.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (согласно ст.3 УК РК - при размере ущерба, в 4000 раз превышающем МРП, то есть более 14 768 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В ноябре прошлого года жительница Шымкента заплатила лжеадвокату 7 млн тенге, чтобы получить алименты от бывшего мужа на содержание ребенка, но осталась ни с чем. Оперативники установили подозреваемого.

Ранее юриста одной из организаций задержали в Караганде по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 86 миллионов тенге. По данным полиции, мужчина обещал значительную прибыль на выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования.

А жительница Шымкента надеялась получить государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге и за это заплатила злоумышленнице 200 тысяч тенге. Подозреваемая в мошенничестве была задержана полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055540-32-mln-tenge-lishilis-kazahstantsy-v-nadezhde-poluchit-granty/

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