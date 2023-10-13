Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Госгрант на 5 млн тенге пытались приобрести за 200 тысяч тенге в Шымкенте

Опубликовано:

Деньги передают друг другу в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: Peter Cade / Getty Images

Жительница Шымкента обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, некая девушка обещала ей госгрант в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Владелица торговой точки на рынке в Шымкенте сообщила, что стала жертвой аферистки, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам потерпевшей, под видом покупателя к ней как-то подошла молодая девушка и случайно начала говорить о развитии предпринимательства.

"Заинтересовав женщину, злоумышленница уверила, что с легкостью может взять для нее государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге. Свою “услугу” она оценила в 200 тысяч тенге, взяла деньги у доверчивой гражданки и оставила номер телефона для связи", – говорится в сообщении.

Однако осуществления обещанной услуги она так и не дождалась и обратилась в полицию.

Полицейские зарегистрировали уголовное дело в ЕРДР по статье 190 УК РК. Вскоре удалось задержать подозреваемую.

"Установлено, что задержанная ранее привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется ее причастность и к другим фактам мошенничества," – рассказал дознаватель Азамат Кайсаров.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040912-gosgrant-na-5-mln-tenge-pytalis-priobresti-za-200-tysyach-tenge-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.