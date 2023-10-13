Госгрант на 5 млн тенге пытались приобрести за 200 тысяч тенге в Шымкенте

Жительница Шымкента обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, некая девушка обещала ей госгрант в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Владелица торговой точки на рынке в Шымкенте сообщила, что стала жертвой аферистки, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам потерпевшей, под видом покупателя к ней как-то подошла молодая девушка и случайно начала говорить о развитии предпринимательства.

"Заинтересовав женщину, злоумышленница уверила, что с легкостью может взять для нее государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге. Свою “услугу” она оценила в 200 тысяч тенге, взяла деньги у доверчивой гражданки и оставила номер телефона для связи", – говорится в сообщении.

Однако осуществления обещанной услуги она так и не дождалась и обратилась в полицию.

Полицейские зарегистрировали уголовное дело в ЕРДР по статье 190 УК РК. Вскоре удалось задержать подозреваемую.

"Установлено, что задержанная ранее привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется ее причастность и к другим фактам мошенничества," – рассказал дознаватель Азамат Кайсаров.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается: