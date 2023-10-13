Госгрант на 5 млн тенге пытались приобрести за 200 тысяч тенге в Шымкенте
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Жительница Шымкента обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, некая девушка обещала ей госгрант в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Владелица торговой точки на рынке в Шымкенте сообщила, что стала жертвой аферистки, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
По словам потерпевшей, под видом покупателя к ней как-то подошла молодая девушка и случайно начала говорить о развитии предпринимательства.
"Заинтересовав женщину, злоумышленница уверила, что с легкостью может взять для нее государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге. Свою “услугу” она оценила в 200 тысяч тенге, взяла деньги у доверчивой гражданки и оставила номер телефона для связи", – говорится в сообщении.
Однако осуществления обещанной услуги она так и не дождалась и обратилась в полицию.
Полицейские зарегистрировали уголовное дело в ЕРДР по статье 190 УК РК. Вскоре удалось задержать подозреваемую.
"Установлено, что задержанная ранее привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется ее причастность и к другим фактам мошенничества," – рассказал дознаватель Азамат Кайсаров.
Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040912-gosgrant-na-5-mln-tenge-pytalis-priobresti-za-200-tysyach-tenge-v-shymkente/