Более 8 млн тенге отдала мошенникам сотрудница банка в Алматы

Сотрудница банка попалась на уловку мошенников и отдала им 4 млн тенге и 10 тысяч долларов. Подозреваемые вскоре были задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, стражам порядка удалось отследить целую цепочку противоправных действий, состоящую из нескольких фигурантов и уходящую корнями за рубеж.

Суть, как прояснили в ведомстве, заключалась на "заработке" посредством обмана работников банков второго уровня.

"На ее (прим.ред — сотрудницы банка) мессенджер стали поступать сообщения, что, якобы в отношении банка и его сотрудников представители правоохранительных органов проводят проверку, и она должна следовать их четким инструкциям.

Позже они же сообщили, что идет кибератака, и якобы для предотвращения мошеннических действий нужно снять денежные средства со всех имеющихся счетов, а далее передать их доверенным лицам.

Следуя этим указаниям, женщина сняла со своего счета 4 млн тенге и 10 тысяч долларов. Деньги она передала курьеру", — рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Позже поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию, а курьера задержали практически сразу.

19-летний задержанный признался, что знал о преступном характере его промысла: "работодатели" обещали ему 1% от суммы, полученной от потерпевших.

"Мы отследили счета, куда курьер переводил деньги. Их след обнаружен за рубежом. К слову, задержаны еще трое, что участвовали в переводе денежных средств, добытых преступным путем. В настоящее время устанавливается степень вины каждого из них. Подозреваемые взяты под стражу", — добавил Науатов.

Ранее сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев. То есть, мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Также ранее в Министерстве юстиции предупреждали казахстанцев о новом способе мошенничества, где злоумышленники представляются работниками органов юстиции или судоисполнителями. Так, аферисты обращаются к гражданам и требуют выполнить условия исполнительных документов о погашении задолженности. А в противном случае пугают блокировкой банковских счетов, приостановкой водительских прав и так далее.

Находчивые мошенники взяли на вооружение и искусственный интеллект, при помощи которого начали использовать голоса своих жертв для воплощения обмана.

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Стоит отметить, что по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать "на крючок" мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.