23-летний карагандинец получил 86 млн тенге и оказался в полиции

23-летнего юриста одной из организаций задержали в Караганде. Молодого человека подозревают в мошенничестве на сумму свыше 86 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в полицию обратилась карагандинка. Она рассказала, что является предпринимателем и узнала о выгодном тендере по закупке компьютерного оборудования.

Эту информацию растиражировал некий гражданин, представившийся индивидуальным предпринимателем. Он гарантировал значительную прибыль, но при условии, что денежные средства необходимо перечислить на его банковский счет.

Парень вел себя уверенно, подозрений не вызывал, поэтому заявительница перевела ему 41 млн 500 тысяч тенге. Через некоторое время "партнер" перестал выходить на связь, тогда женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали 23-летнего юриста одной из организаций Караганды. Он полностью признал свою вину и пояснил, что ввел потерпевшую в заблуждение.

Дело возбудили по ст.190 УК РК (Мошенничество). В рамках досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила 86 млн 400 тысяч тенге.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.