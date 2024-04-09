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Мужчина напал на девушку возле подъезда в Астане (видео)

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Момент нападения в Астане
Момент нападения в Астане. Кадр из видео: polisia.kz

В Астане девушка возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный – ей удалось вырваться и убежать. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили стражи порядка, 20-летняя потерпевшая уже ночью возвращалась домой.

"Подойдя к своему подъезду, она заметила мужчину, который сидел на лавочке. Когда девушка, открыв дверь, вошла, он набросился на нее сзади и пытался вырвать сумку, но ей удалось вырваться", – говорится в сообщении.

Инцидент частично попал на камеру видеонаблюдения, которая висела на лестничной площадке. На записи видно, как девушка пытается зайти в подъезд, но кто-то сзади не дает ей этого сделать, затем в окне на двери видны силуэты борющихся людей, после чего пострадавшая забегает внутрь и бежит по коридору.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить подозреваемого – им оказался 29-летний житель города, ранее судимый за грабеж. В ходе обыска у него нашли кухонный нож.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, после чего его поместили в изолятор временного содержания ДП города Астаны.

"Полиция предупреждает граждан: если в отношении Вас совершены противоправные действия, незамедлительно обращайтесь на канал "102", – добавили правоохранители.

Напомним, в середине февраля еще одно нападение на девушку попало на видео в Астане. Тогда неизвестный набросился на жертву со спины и начал душить ее. Подозреваемого через некоторое время задержали в области Абай.

А в конце октября избиение девушки сняли на видео в Алматы.

Также вчера мы писали о том, что женщину избили в Алматы – на видео попал момент, когда она, сидя в кресле, пытается защититься от наносящего ей удары мужчины.

Напомним, что в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Также в январе сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081537-muzhchina-napal-na-devushku-vozle-podezda-v-astane-video/

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