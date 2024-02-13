Нападение на девушку попало на видео в Астане

В Астане неизвестный мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал ее душить. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовала Instagram-страница astana_pokazhet.

В публикации говорится, что инцидент произошел вчера, 12 февраля, на улице Кудайбердыулы рядом с ЖК "Улан".

Департамент полиции Астаны прокомментировал ролик.

"Департаментом полиции Астаны начато досудебное расследование по факту грабежа. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - говорится в комментарии.

О состоянии девушки, пострадавшей от грабителя, не уточняется.

Отметим, наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.