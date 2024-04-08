Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщину избили в Алматы

Опубликовано:

Мужчина нападает на женщину
Мужчина нападает на женщину. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Алматы на камеры наблюдения попало избиение женщины – удары, судя по кадрам, ей наносил мужчина. Полиция завела уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Кадры избиения женщины были опубликованы в Telegram-канале EGOV.PRESS. Авторы публикации утверждают, что кадры были сделаны в Алматы.

На видео заметно, что женщина сидит в кресле и пытается закрывать лицо руками, пока мужчина наносит ей удары по голове и тянет за кофту, пытаясь поднять ее.

Произошедшее прокомментировали в ДП южной столицы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что в настоящее время в УП Ауэзовского района проводится досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются. Фигуранты уголовного дела доставлены в полицию, назначены соответствующие экспертизы", – заявили стражи порядка.

Отметим, что в начале марта в Сети появились кадры избиения женщины на ее рабочем месте, а в середине февраля хулиган избил девушку в ЗКО и скрылся с места преступления.

При этом сейчас в Астане идет судебное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой – девушка скончалась в результате нанесенных побоев.

Напомним, что в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Также в январе сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081096-zhenschinu-izbili-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.