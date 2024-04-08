Женщину избили в Алматы

В Алматы на камеры наблюдения попало избиение женщины – удары, судя по кадрам, ей наносил мужчина. Полиция завела уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Кадры избиения женщины были опубликованы в Telegram-канале EGOV.PRESS. Авторы публикации утверждают, что кадры были сделаны в Алматы.

На видео заметно, что женщина сидит в кресле и пытается закрывать лицо руками, пока мужчина наносит ей удары по голове и тянет за кофту, пытаясь поднять ее.

Произошедшее прокомментировали в ДП южной столицы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что в настоящее время в УП Ауэзовского района проводится досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются. Фигуранты уголовного дела доставлены в полицию, назначены соответствующие экспертизы", – заявили стражи порядка.

Отметим, что в начале марта в Сети появились кадры избиения женщины на ее рабочем месте, а в середине февраля хулиган избил девушку в ЗКО и скрылся с места преступления.

При этом сейчас в Астане идет судебное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой – девушка скончалась в результате нанесенных побоев.

Напомним, что в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Также в январе сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере