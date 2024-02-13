Нападение на девушку в Астане: подозреваемого задержали в другой области (видео)

В области Абай задержан подозреваемый, напавший на жительницу Астаны накануне, 12 февраля. Видео задержания опубликовал департамент полиции региона, передает NUR.KZ.

Видео задержания подозреваемого полиция области Абай опубликовала в Instagram. После совершенного в Астане нападения на девушку мужчина был объявлен в розыск.

"По поступившей ориентировке был ориентирован личный состав ДП области Абай. Бдительные патрульные около 6:00 часов на контрольном пункте "Иртыш", при въезде в город Семей, остановили автомобиль "Тойота", в салоне которого в качестве пассажира и находился подозреваемый", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время грабитель задержан и в ближайшее время будет передан столичной полиции.

Ранее мы писали о том, что в Астане неизвестный мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал ее душить. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. В Департаменте полиции Астаны тогда сообщили, что начато досудебное расследование по факту грабежа.

Добавим, наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте Уголовного кодекса РК.