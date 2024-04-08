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Задолжал 7 млн тенге: казахстанца арестовали за неуплату алиментов

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Калькулятор, деньги и телефон
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жителя области Жетісу арестовали на пять суток за то, что он два года не платил алименты своим детям. Сумма долга превысила 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина на протяжении двух лет не оплачивал алименты четверым детям. Накопился долг в размере более 7 млн тенге.

"Встречная проверка прокуратуры Панфиловского района установила, что должник неофициально трудоустроен и имеет постоянный доход.

Должник был привлечен к административной ответственности по ст.669 КоАП в виде пяти суток ареста", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что после применения мер административного воздействия должник полностью погасил задолженность по алиментам.

В пресс-службе сообщили, что мерами прокуроров взыскана задолженность по алиментам перед 63 несовершеннолетними детьми на общую сумму 47 млн тенге.

"Прокуратура напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП, либо административный арест до пяти суток, а также уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте к уголовной ответственности привлекли алматинца, который в течение трех месяцев не выплачивал алименты своим детям, накопив долг более 2 млн тенге.

В том же месяце в Астане на штрафстоянку отправили четыре автомобиля, принадлежащих мужчинам, которые имеют задолженность по алиментам.

Суммы задолженностей составляли 857 160 тенге, 1 518 626 тенге, 2 483 773 тенге и 2 943 979 тенге.

В феврале стало известно, что почти 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны из-за долгов по алиментам, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

В этом же месяце с жителя Акмолинской области взыскали 65 млн тенге в качестве долга по алиментам.

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

Согласно статье 669 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – влечет штраф

  • для физических лиц в размере 5 МРП, либо административный арест на срок до пяти суток;
  • для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере 20 МРП или административный арест на срок до пяти суток;
  • для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 30 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081054-zadolzhal-7-mln-tenge-kazahstantsa-arestovali-za-neuplatu-alimentov/

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