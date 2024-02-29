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30 лет независимости Казахстана

65 млн тенге в качестве алиментов получила акмолинка

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Женщина пересчитывает деньги
Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

65 млн тенге взыскали с жителя Акмолинской области в качестве долга по алиментам. Такой факт впервые зафиксирован в Казахстане. Об этом сообщили в департаменте юстиции региона, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, мужчина уклонялся от уплаты алиментов на протяжении 13 лет, с 2011 года.

Когда счета арестовали и применили другие меры воздействия, между матерью ребенка и должником было заключено медиативное соглашение, по которому акмолинка получила на руки сразу 50 млн тенге, остальные деньги - позже.

К слову, в Акмолинской области с начала года взыскано всего 69 млн тенге алиментов, при этом 65 млн - только с одного отца.

В прошлом году дети получили 87 млн тенге, положенные для их жизни и воспитания.

Добавим, алименты - это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Кто и сколько должен платить, определяют законы Казахстана.

Родители должны содержать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети - нуждающихся родителей. Супруги должны материально поддерживать друг друга иногда и после расторжения брака. В некоторых случаях есть такие обязательства между братьями и сестрами, внуками и дедушками/бабушками. Нормы регулируются Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье".

Напомним, ранее сообщалось, что за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, а больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063663-65-mln-tenge-v-kachestve-alimentov-poluchila-akmolinka/

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