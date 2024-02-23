15 тыс. казахстанцам запретили покидать страну

За неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности, передает 24.KZ.

Больше 6 тысяч граждан в Казахстане, как сообщает телеканал, привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов в прошлом году, почти 300 дел направили в суд.

Отмечается, что чаще всего главной причиной неуплаты алиментов казахстанцами является отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание.

"При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество.

По всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебными исполнителями принимаются меры принудительного характера. В некоторых случаях затрудняется взыскание алиментов из-за отсутствия у должника постоянного дохода и имущества", - отмечает официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Всего, по данным Минюста, почти 15 тысячам злостным неплательщикам запретили покидать страну.

Ранее мы сообщали о том, что в конце прошлого года казахстанца осудили за долг перед детьми в 4 млн тенге. Житель Актюбинской области скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов. Ему ограничили свободу и назначили принудительный труд.

А в ноябре жителю ВКО заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына. Его задолженность составила около 3 млн тенге.

Недавно в Казахстане было предложено создать государственный алиментный фонд.

Отметим, алименты - это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Кто и сколько должен платить, определяют законы Казахстана.

Родители должны содержать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети — нуждающихся родителей. Супруги должны материально поддерживать друг друга иногда и после расторжения брака. В некоторых случаях есть такие обязательства между братьями и сестрами, внуками и дедушками / бабушками. Такие нормы регулируются Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье".