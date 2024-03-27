Алматинец три месяца не платил алименты своим детям и получил срок

Житель Алматы в течение трех месяцев не выплачивал алименты своим детям, накопив долг более 2 млн тенге. Его привлекли к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, в Наурызбайском районе было зарегистрировано уголовное дело по ст.139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей".

"В ходе судебного разбирательства вина подсудимого доказана. Установлено, что должник дольше трех месяцев умышленно не исполнял свои обязанности по уплате алиментов.

Имея на это прямой умысел, он осознанно скрывал свой фактический доход. В связи с чем образовалась задолженность свыше 2 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

11 марта приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматы подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.139 УК РК.

Как сообщили в прокуратуре, в отношении виновного применена мера наказания в виде одного года ограничения свободы, с назначением пробационного контроля на весь период.

Также ему назначили 100 часов принудительного труда в год. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в начале марта в Астане на штрафстоянку отправили четыре автомобиля, принадлежащих мужчинам, которые имеют задолженность по алиментам.

Суммы задолженностей составляли 857 160 тенге, 1 518 626 тенге, 2 483 773 тенге и 2 943 979 тенге.

В феврале стало известно, что почти 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны из-за долгов по алиментам, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

В этом же месяце с жителя Акмолинской области взыскали 65 млн тенге в качестве долга по алиментам.

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

Согласно статье 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)", неисполнение обязанностей

более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей;

нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста;

уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя;

уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) –

наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.