Создать в Казахстане государственный алиментный фонд предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов заявил, что поступает много жалоб от женщин, которые не могут взыскать алименты, и предложил создать алиментный госфонд, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Народную партию Казахстана продолжают поступать многочисленные обращения от женщин, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей. В 2022 году задолженность по алиментам составила 137, млрд тенге, в 2023 году – уже 20,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2024 года более 8 тысяч судебных решений по взысканию алиментов не исполняются вообще. Все усилия, предпринятые по решению этой острой социальной проблемы, не дали результатов", - заявил депутат Магеррамов.

Для решения проблемы он предложил следующее:

на момент взыскания алиментов сумма взыскания должна быть не ниже прожиточного минимума;

создать государственный алиментный фонд, который будет сформирован из вне бюджетных поступлений. Основной целью фонда будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. Возмещение государству производимых выплат будет осуществляться путем взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов.

Отметим, алименты — это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Кто и сколько должен платить, определяют законы Казахстана.

Родители должны содержать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети — нуждающихся родителей. Супруги должны материально поддерживать друг друга иногда и после расторжения брака. В некоторых случаях есть такие обязательства между братьями и сестрами, внуками и дедушками / бабушками. Такие нормы регулируются Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье".