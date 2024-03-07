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Автомобили конфисковывают за неуплату алиментов в Астане

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Конфискация авто
Конфискация авто. Фото: Министерство юстиции РК

Должников, имеющих задолженность по алиментам, выявляют в Астане - автомобили нескольких человек водворили на штрафстоянку и выставят на торги, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст РК.

По информации ведомства, 4-5 марта текущего года департаментом юстиции Астаны совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей с ДП столицы проведены рейдовые мероприятия "Должник" с применением мер принудительного исполнения по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Сотрудниками были приняты меры по выявлению автотранспортных средств должников имеющих задолженность по алиментам.

В результате на штрафстоянку водворены 4 автомобиля должников, имеющих задолженность на суммы 857 160 тенге, 1 518 626 тенге, 2 483 773 тенге и 2 943 979 тенге.

Подчеркивается, что частными судебными исполнителями проводятся работы по оценке, выставлению на торги указанных автомобилей.

Отметим, в конце февраля текущего года стало известно, что за неуплату алиментов 15 тыс. казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тыс. граждан привлекли к административной ответственности.

Чаще всего главной причиной неуплаты алиментов казахстанцами является отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание.

Алименты — это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Ранее мы подробно рассказывали о том, кто и сколько должен платить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065110-avtomobili-konfiskovyvayut-za-neuplatu-alimentov-v-astane/

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