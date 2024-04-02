"Людям помогают, а они нож в спину": подробности нападения на спасателя озвучили в МЧС
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На брифинге в правительстве вице-министр МЧС рассказал подробности нападения с ножом на спасателя в ЗКО – он признался, что работников ведомства случай сильно расстроил, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы тоже глубоко расстроены, что, к сожалению, есть люди среди нашего народа, которые вонзают в спину нож, когда наши спасатели исполняют свой долг. Как это произошло: в ЗКО два спасателя стояли на берегу и переправляли людей с одного берега на другой на лодке. К ним подошли двое местных жителей и начали придираться.
Когда спасателям удалось успокоить жителей, граждане спросили: "А сколько вы еще здесь будете?". И вечером, напившись, эти двое вернулись и начали драку. Один из них воткнул нож в нашего сотрудника", – рассказал вице-министр МЧС Бауыржан Сыздыков.
Он добавил, что состояние пострадавшего сейчас стабильное.
"Слава Богу, наш сотрудник находится в больнице и его состояние стабильное – врачи прогнозируют хороший исход. Нарушители закона уже задержаны, они признали вину", – сообщил замминистра.
Бауыржан Сыздыков обратился к журналистам, поскольку через СМИ казахстанцы узнают о работе спасателей, и попросил донести до граждан, что МЧС помогает людям.
"МЧС – это благородная служба, мы приходим к людям на помощь, спасаем их. Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет повторяться, и что во время паводков мы с честью выдержим все испытания", – добавил вице-министр.
Напомним, вчера стало известно о нападении на спасателя в ЗКО с ножом. На берегу реки Караозен 26-летнего спасателя ударили ножом. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Идет досудебное расследование.
Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя. Сообщалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение.
В настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.
В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.
Между тем глава "Казгидромета сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.
В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.
Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:
- +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
- +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
- +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
- +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
- +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
- +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
- 109, Акмолинская область.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077493-lyudyam-pomogayut-a-oni-nozh-v-spinu-podrobnosti-napadeniya-na-spasatelya-ozvuchili-v-mchs/