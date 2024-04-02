"Людям помогают, а они нож в спину": подробности нападения на спасателя озвучили в МЧС

На брифинге в правительстве вице-министр МЧС рассказал подробности нападения с ножом на спасателя в ЗКО – он признался, что работников ведомства случай сильно расстроил, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы тоже глубоко расстроены, что, к сожалению, есть люди среди нашего народа, которые вонзают в спину нож, когда наши спасатели исполняют свой долг. Как это произошло: в ЗКО два спасателя стояли на берегу и переправляли людей с одного берега на другой на лодке. К ним подошли двое местных жителей и начали придираться.

Когда спасателям удалось успокоить жителей, граждане спросили: "А сколько вы еще здесь будете?". И вечером, напившись, эти двое вернулись и начали драку. Один из них воткнул нож в нашего сотрудника", – рассказал вице-министр МЧС Бауыржан Сыздыков.

Он добавил, что состояние пострадавшего сейчас стабильное.

"Слава Богу, наш сотрудник находится в больнице и его состояние стабильное – врачи прогнозируют хороший исход. Нарушители закона уже задержаны, они признали вину", – сообщил замминистра.

Бауыржан Сыздыков обратился к журналистам, поскольку через СМИ казахстанцы узнают о работе спасателей, и попросил донести до граждан, что МЧС помогает людям.

"МЧС – это благородная служба, мы приходим к людям на помощь, спасаем их. Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет повторяться, и что во время паводков мы с честью выдержим все испытания", – добавил вице-министр.

Напомним, вчера стало известно о нападении на спасателя в ЗКО с ножом. На берегу реки Караозен 26-летнего спасателя ударили ножом. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Идет досудебное расследование.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя. Сообщалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение.

В настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Между тем глава "Казгидромета сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме: