Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Людям помогают, а они нож в спину": подробности нападения на спасателя озвучили в МЧС

Опубликовано:

Нож в руке у мужчины
Нож в руке у мужчины. Иллюстративное фото: Анатолий Тушенцов / Getty Images

На брифинге в правительстве вице-министр МЧС рассказал подробности нападения с ножом на спасателя в ЗКО – он признался, что работников ведомства случай сильно расстроил, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы тоже глубоко расстроены, что, к сожалению, есть люди среди нашего народа, которые вонзают в спину нож, когда наши спасатели исполняют свой долг. Как это произошло: в ЗКО два спасателя стояли на берегу и переправляли людей с одного берега на другой на лодке. К ним подошли двое местных жителей и начали придираться.

Когда спасателям удалось успокоить жителей, граждане спросили: "А сколько вы еще здесь будете?". И вечером, напившись, эти двое вернулись и начали драку. Один из них воткнул нож в нашего сотрудника", – рассказал вице-министр МЧС Бауыржан Сыздыков.

Он добавил, что состояние пострадавшего сейчас стабильное.

"Слава Богу, наш сотрудник находится в больнице и его состояние стабильное – врачи прогнозируют хороший исход. Нарушители закона уже задержаны, они признали вину", – сообщил замминистра.

Бауыржан Сыздыков обратился к журналистам, поскольку через СМИ казахстанцы узнают о работе спасателей, и попросил донести до граждан, что МЧС помогает людям.

"МЧС – это благородная служба, мы приходим к людям на помощь, спасаем их. Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет повторяться, и что во время паводков мы с честью выдержим все испытания", – добавил вице-министр.

Напомним, вчера стало известно о нападении на спасателя в ЗКО с ножом. На берегу реки Караозен 26-летнего спасателя ударили ножом. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Идет досудебное расследование.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя. Сообщалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение.

В настоящее время наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Между тем глава "Казгидромета сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077493-lyudyam-pomogayut-a-oni-nozh-v-spinu-podrobnosti-napadeniya-na-spasatelya-ozvuchili-v-mchs/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.