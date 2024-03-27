Полсотни человек перекрыли дорогу у акимата в пригороде Астаны

Жители поселка Коянды Акмолинской области вчера, 26 марта, перекрыли дорогу, чтобы обратить внимание властей на паводок, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на сайте акимата Целиноградского района, вчера примерно в 20:40 около 50 жителей Коянды перекрыли дорогу близ сельского акимата.

"Местные жители собрались с целью привлечения внимания к вопросам противопаводковых мероприятий.

Для разъяснения на месте с собравшимися встретились аким района Оспанбеков и начальник ДЧС области Доспаев", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что к 22:00 все дороги были открыты, а сельчане начали расходиться.

По данным акимата, сейчас в селе Коянды проводятся усиленные противопаводковые мероприятия. С улиц села вывезено порядка 150 тыс. кубометров снега.

В ведомстве добавили, что для вывоза снега задействована инженерная и специальная техники в количестве 10 единиц. Очищено 9,5 тыс. метров арыков и каналов, 46 водопропускных труб. Откачено свыше 35 тыс. кубометров талой воды.

"Противоправные действия, как перекрытие автомобильных дорог, недопустимы. Обращаем внимание, что за нарушение законодательства предусмотрена ответственность", - напомнили в акимате.