Эмин Агаларов объяснил, почему некоторые двери в "Крокусе" были закрыты во время теракта

Сын владельца "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов сообщил, что при теракте все эвакуационные двери работали в штатном режиме. Те двери, что были закрыты, – служебные помещения, пишет NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В эфире телеканала "Россия 24" сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что эвакуационные двери в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме во время теракта. Он отметил, что здание имеет достаточное количество пожарных выходов.

"Там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы – это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе.

Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, которые по пожарным нормам железные, закрыты, так как туда допускали только персонал в свое время, по карточкам", – говорит Эмин Агаларов.

По его словам, есть видео, свидетельствующие о том, что большинство людей в "Крокусе" во время стрельбы уже покинули здание.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным, погибли 140 человек.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Во вторник стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Недавно сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Наряду с этим предполагается, что в результате происшествия погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.