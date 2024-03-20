"Экс-министр допрошен": в Генпрокуратуре высказались о деле, в котором фигурирует Тургумбаев

Представители Генеральной прокуратуры высказались по поводу информации, распространяемой в интернете, касательно бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает NUR.KZ.

Генеральная прокуратура в официальном Telegram-канале высказалась по поводу информации, распространяемой Сети, об уголовном преследовании экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции.

"С начала 2022 года Генпрокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам.

За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности. В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.", – гласит сообщение.

Отмечается, что доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприемника в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области собраны.

16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы экс-руководители спецприемника и управления полиции Карасайского района. Наряду с этим продолжается расследование в отношении бывшего руководства управления полиции Талдыкоргана по фактам хищения служебного огнестрельного оружия.

Другие подробности в Генпрокуратуре пообещали доводить до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан.

Сегодня ситуацию вокруг Тургумбаева прокомментировал нынешний глава МВД Ержан Саденов.

Напомним, Ерлан Тургумбаев был министром внутренних дел РК с 2019 по 2022 год. В январе 2022 года он остался на данной должности. В конце февраля 2022 года Тургумбаева сняли с поста главы МВД и назначили советником президента. В августе того же года он покинул должность советника.

Позже в Генпрокуратуре говорили, что экс-глава ведомства был допрошен в качестве свидетеля в рамках расследования дела о январских событиях.