"Время мстить": неизвестный обещал устроить нападение на школы Рудного
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Информацию о готовящемся нападении на школы в Рудном распространил неизвестный в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.
Стражи порядка Рудного обратились к горожанам.
"В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что неизвестными в одной из школ готовится преступление. Данный факт зарегистрирован в полиции" - заявили в ведомстве.
В полиции также добавили, что проводятся мероприятия по установлению автора публикации.
Граждан призвали не поддаваться на провокации, не допускать перенаправления сообщения и доверять лишь официальной информации.
В публикации автор требовал выкуп в размере 15 млн тене.
"Пришло время мстить. Завтра сделаю обход трех школ, и будет очень интересно", - говорилось в тексте.
Напомним, в январе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.
Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.
В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.
Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. По его словам, повода для волнений нет.
Далее стало известно, что полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
А 25 января неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069817-vremya-mstit-neizvestnyy-obeschal-ustroit-napadenie-na-shkoly-rudnogo/