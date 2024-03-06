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В каких министерствах Казахстана выявили больше всего коррупционеров, рассказали в Антикоре

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Пачка денег и наручники
Деньги и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге Антикора назвали министерства с наибольшим количеством попавшихся на коррупции лиц – лидером рейтинга стало МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2023 году среди министерств наибольшее количество подозреваемых в коррупции было изобличено в МВД – 193 человека, в МЧС – 31 человек, в Минфине – 25 человек и в МО – 17 человек", – сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Он добавил, что Антикор не гонится за количественными показателями по коррупционным делам.

"Мы не гонимся за показателями. В 2022 году Антикор отказался от "палочной системы", и мы ведем эту статистику только от внутреннего анализа. Главной целью Антикор ставит системную работу.

К примеру, финансирование в системе образования. В Талдыкоргане преступная группа в составе бухгалтера, руководителя отдела образования, ревизора, аудиторов похитила 4,5 млрд тенге. Этот случай стал триггером, чтобы мы провели расследование и в других регионах – выявилось, что такие хищения носили системный характер.

Мы привлекли виновных к ответственности. Теперь стоит вопрос о цифровизации бизнес-процессов, в рамках которых происходят хищения. Поэтому гнаться за статистикой – не наша первоочередная цель. Первоочередная – это бороться с системной коррупцией", – добавил Тлеукенов.

Официальный представитель Антикора также сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц таможенного поста в Туркестанской области. Их подозревают в получении взяток от 50 до 200 тысяч тенге.

Кроме того, на брифинге Антикора были озвучены подробности задержания экс-вице-министра культуры и спорта. Сообщается, что в деле фигурирует казахстанско-российский форум в Петропавловске.

Также в Агентстве рассказали об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане – госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды.

Напомним, в январе за получение взятки от подчиненного в размере 53 тысяч тенге был осужден сотрудник полиции на транспорте из Караганды.

В том же месяце Антикор сообщил о вынесении приговора шестерым сотрудникам дорожно-транспортной полиции в Алматинской области. Им назначен штраф на общую сумму 58,8 млн тенге.

В сентябре 2023 года представители МВД на брифинге заявили о снижении уровня коррупции среди стражей порядка и рассказали, за что полицейским предлагали взятки до 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064852-v-kakih-ministerstvah-kazahstana-vyyavili-bolshe-vsego-korruptsionerov-rasskazali-v-antikore/

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