Многодетного командира взвода полиции осудили в Караганде

В Караганде за получение взятки от подчиненного в размере 53 тысяч тенге был осужден сотрудник полиции на транспорте - майор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Казыбекбийским районным судом Караганды рассматривалось дело в отношении сотрудника полиции на транспорте за получение взятки (ч.1-1 ст.366 УК РК).

"Являясь сотрудником правоохранительных органов, начальником взвода, за общее покровительство и включение в график дежурств на поездах с сотрудника своего подразделения получил взятку в размере 53 тысяч тенге", - пояснили в суде.

УСБ полиции на транспорте было установлено, что подсудимый требовал от сотрудника своего подразделения передачи денежных средств ежемесячно по 6-10 тысяч тенге за общее покровительство и включение в график дежурств на поездах. Таким образом в период 2022-2023 годы и было получено 53 тысячи тенге.

В отношении обвиняемого суд учел наличие у него на иждивении четырех малолетних детей и отсутствие отягчающих вину обстоятельств. В связи с этим ему назначили наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере от суммы взятки - 1 590 000 тенге.

"Осужденный был пожизненно лишен права работать на государственной службе и специального звания "майор полиции", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.