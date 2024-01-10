Дорожных полицейских оштрафовали почти на 60 млн тенге за взятки в Алматинской области
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На брифинге в Антикоре сообщили о приговоре шестерым сотрудникам дорожно-транспортной полиции в Алматинской области. Их оштрафовали на крупную сумму, передает корреспондент NUR.KZ.
"4 января Карасайским районным судом оглашен приговор в отношении 6 сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции Алматинской области и других лиц.
Они признаны виновными в получении взяток от водителей автотранспортных средств за непривлечение к административной ответственности. Должностным лицам назначен штраф на общую сумму 58,8 млн тенге", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.
По данным Антикора, суд оштрафовал и тех, кто давал сотрудникам взятки – им назначен штраф на сумму 3,85 млн тенге. Также все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания будет заменена на лишение свободы.
Напомним, 8 января стало известно об аресте замдиректора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области. Вместе с ним арестовали еще двух подозреваемых.
Антикор проводит досудебное расследование проводится по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска "Кордай".
Кроме того, 4 января правоохранители взяли под стражу заместителя акима Жетысуского района Алматы. Он подозревается в получении взятки в размере 14 млн тенге от местных предпринимателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054791-dorozhnyh-politseyskih-oshtrafovali-pochti-na-60-mln-tenge-za-vzyatki-v-almatinskoy-oblasti/